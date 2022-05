Gagnez vos places au Théâtre 100 Noms

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantiquevous offre vos places au Théâtre 100 Noms!

4 micros et plusieurs extraits de films : la mission des 4 doubleurs du Petit Détournement est de recréer en direct des dialogues sur des images de films récents, classiques, d’action ou d’auteur, grand public ou de genre…

Le Petit Détournement est inspiré par le succès de son illustre prédécesseur : le Grand Détournement, téléfilm français écrit et réalisé en 1993 par Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, racontant la vie inventée d’un John Wayne rebaptisé Georges Abitbol « l’Homme le plus classe du monde ».

A une différence notable près : là où tous les dialogues de ce téléfilm avaient été écrits en amont, nos 4 doubleurs du Petit Détournement vont devoir réaliser la prouesse de réinventer des dialogues de manière totalement improvisée.

