Gagnez vos places pour Fun Radio Ibiza Expérience avec Fun Radio Méditerranée !

Cette semaine, écoutez Marine entre 12h et 16h et appelez le 04 3000 36 31 dès que vous entendez le signal du SMASH FUN pour tenter de gagner vos places pour Fun Radio Ibiza Expérience à Paris avec le départ depuis l' Aéroport Montpellier Méditerranée, l'hébergement et les petits dej pour deux personnes !!



Bonne chance !!