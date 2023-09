Gagnez vos places pour la course de zombies Apocalypse Z près de Toulouse

Des frissons garantis ! L'évènement Apocalypse Z pose ses valises le samedi 7 octobre prochain à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse. Le but du jeu est d'essayer de survivre à une Zombie Apocalypse Grandeur Nature en passant par des énigmes et missions sur un parcours inconnu ! En aucun cas, vous devrez tuer des zombies mais vous devrez essayer d'en échapper sans vous faire infecter et trouver le laboratoire final.​ L'adrénaline, l'entraide et la débrouillardise se mutualisent afin de parvenir à l'arrivée sans avoir été contaminé !

Le lieu de RDV sera communiqué 24h avant le jour de l'événement par email pour garder le suspense.

Fun Radio Midi-Pyrénées est partenaire de l'évènement et vous fais gagner les dernières places. Pour jouer, envoyez dès maintenant un mail à toulouse@funradio.fr avec en objet : "ZOMBIES" et comportant vos noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone !

Attention évènement réservé au + de 16 ans !