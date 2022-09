Gagnez vos places pour le Dunkerque Geek Festival

Dunkerque Geek Festival Crédit :

Fun Radio Dunkerque présente :

la 2eme édition du Dunkerque Geek Festival

Ce samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022, découvrez le Dunkerque Geek Festival au Kursaal de Dunkerque !

Au programme : Jeux vidéos, concours de cosplay, blinds tests, et rencontrez des invités exceptionnels professionnels du doublage !Du 5 au 10 septembre 2022, jouez, et tentez de remporter vos pass 2 jours pour le Dunkerque Geek Festival !

Pour jouer : CLIQUEZ ICI

+ D'infos : https://www.facebook.com/dunkerquegeekfestival/