Gagnez vos places pour le show case de NAPS a la Fabrik !

Fun Radio Dunkerque et La Fabrik présente :

NAPS EN SHOW CASE !

Ce samedi 14 mai, venez assister au show case exclusif de NAPS a la Fabrik !

Du 25 au 29 avril 2022, écoutez Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque, dès que vous repérez le signal du SmashFun, appelez le 03 59 47 30 31 et gagnez vos accès pour cette soirée !

NAPS en Show case a LA FABRIK c'est ce samedi 14 mai !

>> La Fabrik - 1 Rue de l'industrie a Gravelines !

Plus d'infos sur la page Facebook de La Fabrik

