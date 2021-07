Gagnez vos sessions chez JUMP XL à Nantes

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre vos sessions d'une heure chez JUMP XL!

Une salle entièrement remplie de trampolines! Ils sont accessibles à tous les sportifs, jeunes et moins jeunes, chacun son rythme, chacun ses activités.

Le Free Jumping est accessible pour les plus de 7 ans.

Profitez de toutes les zones de l’arène de saut (Dodgeball, Parcours Ninja, Tumbling Lane, Tour de saut, etc.). Si tout ça ne vous parle pas, vous pouvez retrouver toute les informations sur le site internet de JUMP XL!

Comment gagner mes pass?

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le code "TRAMPO" à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone / Ville

- Date de naissance

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique, Bonne chance !

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le Jeudi 15 Juillet 2021.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.