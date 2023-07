Gagnez vos sessions de jeu chez Virtual Room à Labège !

Cette semaine, Fun Radio Midi-Pyrénées vous invite à venir tester l'expérience de la réalité virtuelle chez Virtual Room à Labège !

En équipe de 2 et munis d’un casque de réalité virtuelle et de manettes, vous devrez vous entraider pour sauver l’humanité ! Il vous faudra allier réflexion, communication et esprit d'équipe pour mener à bien votre mission.

Venez aussi découvrir en premier la nouvelle aventure "Press Start" pour vivre une véritable odyssée dans le monde du jeu vidéo.



Pour jouer, écoutez Robinson entre Midi et 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées toute la semaine, (que ce soit sur l'appli, sur le site ou dans la voiture), et dès que vous repérez le signal du smash fun, appelez-nous au numéro gratuit 05 81 84 32 21 !

Toutes les infos : https://toulouse.virtual-room.com/