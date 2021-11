Gagnez votre Escape Game avec Mille et un Jeu Trévenans !

Mille et un jeu

Mille & un Jeux est né le 11 mai 2019 de la passion de ses créateurs Axel et Carine pour les jeux de société. Ils ont décidé de lancer un cocktail explosif de loisirs regroupant en un même lieu: escape game, boutique de jeux de société, bar à jeux et petite restauration. Accompagnés par Célia, Jade, Clément et Benjamin, leur objectif premier est de vous faire passer un bon moment, que vous soyez en famille ou entre amis. Chacun étant passionnés de jeux de société, ils vous éviterons de perdre des heures à lire les règles. Ils installent et vous expliquent les jeux.

Escape Apéro: Chapitre 1 – Recrutement

L’heure est grave! Nous avons besoin de vous de toute urgence. Le groupuscule « Trouble-fêtes » veut anéantir l’Apéro. Plus que jamais, nous avons besoin de recruter de nouveaux membres au « Front de libération de l’apéro ». C’est pourquoi, nous avons mis en place un processus de recrutement à la hauteur des compétences de nos membres. Il est temps pour vous de relever le défi !



Plus d'informations : https://milleetunjeux.com/rooms/escape-apero-chapitre-1

QUEL EST LE CADEAU ?

Toute la semaine, Fun Radio Belfort vous offre votre Escape Apéro sans alcool.

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 26 novembre 2021.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.