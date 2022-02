Gagnez votre figurine Hisoka avec ABYstyle Studio

A l'occasion de Japan Expo Sud 12e Vague, le plus Grand festival de la culture et des loisirs japonais du Sud du 18 au 20 février au Parc Chanot de Marseille, Fun Radio et Marseille et ABYstyle Studio vous offrent votre figurine Hisoka de la série Hunter x Hunter accompagné de sa fameuse carte !



ABYSTYLESTUDIO Crédit :

Pour jouer, c'est très simple :

Envoyez le code "HISOKA" à l'adresse mail marseille@funradio.fr ainsi que :

- Votre Nom, Prénom

- Adresse et Téléphone



