Gagnez votre jeu "LIGUE EN OR"

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantique vous offre votre jeu de société LIGUE EN OR !

Ligue en Or est un jeu de société de football, dans lequel vous retrouvez les 20 clubs de l'Uber Eats League 1, sous la forme d'un véritable tournoi. Le but est de gagner le championnat avec votre équipe favorite, parmi les 20 clubs de la Ligue 1. Gagnez la ligue française de football ! Défiez vos amis sur le plateau de match pour atteindre la finale et devenir le champion de la Ligue en or ! Le jeu est divisé en 2 phases.

Comment gagner ?

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le code "LIGUE1" à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone, Ville

- Date de naissance

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique, Bonne chance !



Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Atlantique (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Atlantique)



Les meilleurs cadeaux sont à gagner avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint-Nazaire!

Modalités:

Tirage au sort jeudi ; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.