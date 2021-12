Gagnez votre jeu Nantais "Le Dévil" !

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantique et La Grue Jaune vous offrent votre Jeu "Le Dévil" !



Il s'en passe des choses dans la tête d'un grutier, qui plus est amoureux de la ville de Nantes.

Les règles sont simples: Faire des combinaisons de monuments ou emblèmes locaux, version Nantaise avec la Tour Lu, l'opéra Graslin, le P'tit Beurre, le château des Ducs ou encore le Belem. Mais le Graal est atteint dans cette version en obtenant trois fois la fameuse Grue Jaune de Nantes.

Comment gagner ?

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le code "GRUEJAUNE" à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone, Ville

- Date de naissance

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique, Bonne chance !



Modalités:

Tirage au sort jeudi ; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.