Gagnez votre week-end insolite pour 2 dans une Bulle des Bois avec Fun Radio Marseille

Cette semaine, Fun Radio Marseille et Bulle des Bois prolongent vos vacances et vous offrent un week-end insolite à Cuges-les-Pins !

Au cœur de la nature, venez dormir à la belle étoile avec tout le confort des bulles. Avec ça profitez du dîner, du petit déjeuner, et cerise sur le gâteau… d'une séance de spa pour buller en toute détente !



Comment jouer ?

Écoutez Clément entre 12h et 16h sur Fun Radio Marseille, repérez le Smashfun, appelez au 04 88 91 35 31, et repartez avec votre week-end pour 2 avec Bulles des Bois à Cuges Les Pins.

bulledesbois-1080x1080 Crédit :

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm