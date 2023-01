Gagnez votre week-end pour 4 à Risoul avec Fun Radio Marseille

En famille ou entre amis, venez skier ou surfer sur le domaine skiable de Risoul, à plus de 2500 mètres d'altitude face au massif des Écrins !

Faites le plein d'activités : centre aqualudique, patinoire, luge sur rails et de nombreux restaurants !

Comment jouer ?

Écoutez Clément entre midi et 16h. Dès que vous entendez le signal du "SMASHFUN", appelez le 04 88 91 35 31 et tentez de repartir avec votre week-end pour 4 (hébergement et forfaits remontées mécaniques - Hors vacances scolaires).

Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm