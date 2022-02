Grand Opening de "LA FABRIK" avec Fun Radio Dunkerque

Ce Samedi 19 Février , Fun Radio présente votre nouveau club : La Fabrik

Venez vous éclater dans le plus gros club de la région sur les meilleurs sons de Fun Radio !

Cette semaine, écoutez Jayson entre midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque, des que vous reperez le signal du Smash Fun, appelez le 03 59 47 30 31 et gagnez vos entrées pour la soirée Grand Opening !

Venez profiter des 2 salles avec 2 ambiances différentes.

LA FABRIK , 1 Rue de l'industrie - 59820 GravelinesRejoignez l'évènement sur Facebook : ICI





