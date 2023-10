Halloween au Parc Spirou Provence avec Fun Radio Méditerranée

Halloween approche à grands pas et c’est pour cela que SPIROU et ses amis revêtent leurs plus effrayants costumes pour ce mois d’octobre.

Le premier parc d’attractions français 100% bande dessinée lance sa quatrième saison d’Halloween le 16 octobre prochain en laissant le Parc Spirou Provence se faire envahir par une armée de Blorks complètement terrifiante ! !

Ces monstres hideux et difformes prennent le contrôle du parc jusqu’au 5 novembre, faites attention ils sont souvent cruels et très très affamés…

Découvrez le nid de marsupilami Rollcoaster unique en Europe et les 21 autres attractions à 1h20 de Montpellier.

Ecoutez Gauthier entre 12h & 16h sur Fun Radio Méditerranée, repérez le SMASHFUN , et appelez vite le 04.3000.36.31 !

Bonne chance !! :)