Kungs débarque au Warehouse de Nantes !

Fun Radio Atlantique présente: Purple Disco Machine au Warehouse de Nantes, le samedi 09 Octobre 2021 !



CLUB AZUR-WAREHOUSE Crédit :

Il n'a clairement pas fini de nous faire danser. Après nous avoir livré le tube de l'été 2021 avec le très joyeux Never Going Home, voici qu'il revient avec un nouveau morceau tout aussi efficace. Intitulé Lipstick, le titre à tout de la patte du DJ français. Des sonorités proches de celles des années 80 et un refrain particulièrement dansant, le roi de la bamboche frappe encore en cette fin d'année.



C'est bien simple, lorsque l'on écoute on a qu'une envie : danser.



Kungs sera sur la scène du Warehouse le samedi 4 Décembre 2021 sur l'Île de Nantes.

Et n'attendez pas le dernier moment pour prendre votre billet ! En ce moment le Warehouse affiche complet rapidement avec une jauge réduite et de belles têtes d'affiches... Pour être de la party, réservez rapidement !

Prenez vos places sur: warehouse-nantes.fr

Fun Radio Atlantique vous réserve aussi bientôt vos entrées... Restez connectés ! :)

Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Atlantique (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Atlantique)



Les meilleurs événements de la région sont avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint-Nazaire !

Et sur l'application Fun Radio, sélectionnez dans vos paramètres votre radio locale.



samedi 4 Décembre 2021



Ouverture des portes : 23:30

Fermeture des portes : 06:00

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE