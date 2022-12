C'est l'évènement du 31 décembre à Toulouse ! Le restaurant le Dumbo et les équipes du Poney Club organisent la soirée du réveillon, avec comme tête d'affiche : le DJ français The Avener.

Au programme, pour les plus gourmands, la soirée débutera à 20 heures avec un cocktail dînatoire. Dès 23 heures, la soirée la plus FAT des soirées du nouvel an, pourra commencer à l'Espace Cobalt avec en tête d'affiche le DJ originaire de Nice The Avener.

Toute la semaine, tentez de gagner vos entrées entre 12h et 16h avec Robinson sur Fun Radio Midi-Pyrénées !

« New Year’s Eve 2023 » organisé par Dumbo & le poney Club en partenariat avec Fun Radio Midi-Pyrénées. Plus d'informations sur Facebook, et pour les réservations c'est ici.