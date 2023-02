Le Smash Fun de la semaine sur Fun Radio Nîmes

Cette semaine sur Fun Radio Nîmes tentez de gagnez vos places pour allez à I Love Techno le 7 / 8 / 9 Avril à Montpellier.

Au rendez-vous : Charlotte De Witte / Vitalic / Mind Against / Trym / Dj Tennis / Acid Arab / Carlita / Syreeta / Pablo Bozzi / Deeba Abdelwahed / Lisa More / et plein d'autre !

Ecoutez Gauthier de 12h à 16h sur Fun Radio Nîmes et tentez de repérer le signal du Smash Fun et appelez au 04.3000.36.41 (appel gratuit).