Les 5 ans du Délirium Café avec Fun Radio Midi-Pyrénées

Plus qu'une institution à Toulouse, le Délirium Café est un bar incontournable dans la ville Rose ! Ce mercredi 7 décembre, l'établissement situé sur les allées Jean-Jaurès fête ses 5 ans. Pour l'occasion, l'équipe du Délirium vous prépare une soirée festive (quizz, blind test, etc...) et série de surprises à venir découvrir dès 18 heures !

DRESS CODE : Bleu et rose aux couleurs du Délirium Café !



