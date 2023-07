Les Escales du Cargo avec Fun Radio Nîmes

Les Escales du Cargo au théâtre Antique d'Arles c'est du 20 au 22 Juillet avec Fun Radio Nîmes, la radio de la fête !

Izïa, Flavien Berger, Ko Ko Mo, NTO, Joachim Pastor et plein d'autres djs seront au rendez-vous !

Pour gagnez votre place 3 jours et y aller avec la personne de votre choix, écoutez Gauthier entre 12h et 16h toute la semaine et appelez au 04.3000.36.41 dès qu'vous entendez le Signal du SMASH FUN !



Explication du Smash Fun : https://www.instagram.com/p/CsnyEBpoTLN/ https://www.facebook.com/funnimes/videos/1474032163001843

Fun Radio Nîmes en voiture: 99.9

Appli : Fun Radio Nîmes / Locale / Nîmes

Internet : nîmes.funradio.fr