Partez vivre Fun Radio Ibiza Expérience grâce à Fun Radio Midi-Pyrénées !

Cette semaine, gagnez votre séjour à Paris pour vivre Fun Radio Ibiza Expérience, le 28 avril à l'Accor Arena de Paris !

L'évènement est quasiment complet, mais toute l'équipe de Fun Radio Midi-Pyrénées vous a réservé votre séjour complet pour 2 personnes au départ de Toulouse !

Vous décollerez de Toulouse-Blagnac grâce à Air France, et profiterez de votre nuit d'hôtel à l'Ibis Styles Paris Tolbiac / Bibliothèque pour vivre Fun Radio Ibiza Expérience, l'évènement de l'année, et voir mixer les plus grands DJ de la planète !



Pour jouer, écoutez Robinson entre midi et 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées toute la semaine, (que ce soit sur l'appli, sur le site ou dans la voiture), et dès que vous repérez le signal du smash fun, appelez-nous au numéro gratuit 05 81 84 32 21 !