Participez aux croisières musicales sur l'Erdre

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre vos pass pour faire la fête sur les Croisières Musicales sur l'Erdre ! Le meilleur moyen de décompresser et de faire la fête après la rentrée...

Le concept est simple:

Un grand et beau bateau (La Renaissance - @LaBelleEpoque), le charme de l'Erdre, et un DJ set!

Au programme: 3 heures sur cette croisière festive, musique, snack, espace bar. Le meilleur moyen de faire une belle fête tout en profitant des charmes de l'Erdre considéré comme l'une des plus belle rivière de France...



Un concept créé par des jeunes pour les jeunes qui a déjà fait ses preuves tout l'été: Toutes les entrées sont parties en seulement quelques jours pour ce nouveau concept qui a été validé par de nombreux Nantais et Nantaises!

Heureusement, vous pouvez compter sur Fun Radio Atlantique pour vous mettre des entrées de côté pour la prochaine Croisière qui aura lieu ce dimanche 12 Septembre ...

Gagnez les ultimes pass de la saison en suivant les indications ci-dessous!

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le code "ERDRE" à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone, Ville

- Date de naissance

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique, Bonne chance !



Les meilleurs cadeaux sont à gagner avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint-Nazaire!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.