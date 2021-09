Purple Disco Machine débarque au Warehouse de Nantes !

Fun Radio Atlantique présente: Purple Disco Machine au Warehouse de Nantes, le samedi 09 Octobre 2021 !



Purple Disco Machine Warehouse Nantes Crédit :

En un an, Purple Disco Machine s'est imposé comme un DJ reconnu, notamment grâce à Hypnotized, qui a atteint le top 10 des sons les plus écoutés en France lors de sa sortie en 2020. La suite a été intense pour l'artiste avec Fireworks ou encore des remix officiels de Dua Lipa - Don't start now et de Lady Gaga - Rain on me.



C'est bien simple, lorsque l'on écoute on a qu'une envie : danser.



Purple Disco Machine sera sur la scène du Warehouse le samedi 9 Octobre 2021 sur l'Île de Nantes.

Et n'attendez pas le dernier moment pour prendre votre billet ! En ce moment le Warehouse affiche complet rapidement avec une jauge réduite et de belles têtes d'affiches... Pour être de la party, réservez rapidement !

Pour cette soirée, vous allez pouvoir découvrir également nos talents locaux:

PHILIPPE B

LE PETIT FRENCHY

NOJACK

ELIASZ

Prenez vos places sur: warehouse-nantes.fr

Fun Radio Atlantique vous réserve aussi bientôt vos entrées... Restez connectés ! :)

Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Atlantique (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Atlantique)





Les meilleurs événements de la région sont avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint-Nazaire !

Et sur l'application Fun Radio, sélectionnez dans vos paramètres votre radio locale.





samedi 9 octobre 2021

Ouverture des portes : 23:30

Fermeture des portes : 06:00

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE