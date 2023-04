Le Salon du Jeu Vidéo de Saint Martin de Crau sera le samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 à la Salle Mistral.

En partenariat avec la Ville de Saint-Martin de Crau, les organisateurs renouvellent le Salon du Jeu Vidéo pour sa 6ème édition toujours dans le cadre de l’événement d’Octobre Numérique.

Plus de 3500 visiteurs s’y sont rendus lors de la dernière édition. Cette année encore, de nombreuses nouveautés et animations sont au programme : concours Cosplay, challenge Fortnite, Fifa23, retrogaming, réalité virtuelle, leaf et plein d’autres surprises ! Le food truck de La Meunerie Express sera aussi présent tout le week-end pour régaler les joueurs et visiteurs.

Et bien évidement on vous offres vos places sur Fun Radio Nîmes ! Ça se passe sur le Facebook et l'Insta de Fun Radio Nîmes !