Soprano en concert à Nancy : "On va faire la fête et en profiter à fond ! "

Soprano est attendu sur la scène de l'open air du Zénith de Nancy-Maxéville. Après deux reports de dates en raison de la pandémie, deux concerts sont proposés ce soir et demain.

"Vu que c'est ma première date, il y a un mélange d'émotions. Je suis stressé parce que ça fait un an et demi qu'on a pas fait de concert et en même temps, j'ai tellement hâte de voir les gens et de faire la fête", avoue l'artiste qui a préparé un show comme celui d'un festival."

On va faire la fête et en profiter à fond", prévient le rappeur. 10000 spectateurs sont attendus. Parmi les titres prévus : ceux des anciens albums comme "Cosmo", "Clown", "Fresh Prince", "Roule" ou encore "A nos héros du quotidien" mais aussi deux extraits de son nouvel album "Chasseurs d'étoiles" qui sortira le 3 septembre prochain. Soprano interprètera donc "Près des étoiles" et surtout "Dingue", "un morceau exprès pour les concerts". L'artiste a d'ailleurs tout misé sur le thème de l'espace pour son prochain opus. "Les étoiles ça fait rêver, ça n'a pas de frontières et ça permet de s'évader surtout après l'année et demi que l'on a vécu". Les spectateurs devraient donc découvrir un décor spatial pour un voyage pleins de "petites surprises" à bord du vaisseau du capitaine Soprano.



À écouter L'interview de Soprano en intégralité 07:44

Interview réalisée par Sarah Cotton