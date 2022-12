Cette semaine testez l'escalade avec Climb Up !

Cette semaine, découvrez l'escalade avec Climb Up !

Venez profiter en famille ou entre amis sur plus de 2300 m2 de surface, jusqu'à 14m de haut, et plus de 150 blocs d'escalade tous niveaux !

Comment jouer ?

Cette semaine, écoutez Jayson entre Midi et 16h sur Fun Radio Dunkerque, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN soyez les premiers au 03 59 47 30 31 !



Comment écouter Fun Dunkerque ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur un poste de radio ou dans la voiture : 92.2 FM

Climb Up

4 salles dans la région !

Facebook et Instagram : Climb Up Lille

