Toulouse : des étudiants organisent une exposition contre les violences faites aux femmes

Les étudiants toulousains se mobilisent également à l'occasion de ce 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Depuis des années, le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l’égalité et la justice. Dans la ville rose, les étudiants de l'ESG, une école de commerce basée à Labège, vont inaugurer jeudi 09 mars, un Violentomètre grandeur nature. Les élèves de deuxième année sont tombés, lors d'un cours, sur l'infographie du Violentomètre créé par le centre Hubertine Auclert. Ils ont décidé de le décliner à taille humaine et de l'installer sur l'escalier principal de leur campus.

En 2022, 146 femmes sont mortes en France sous les coups de leurs conjoints selon le collectif Nous Toutes.

L'exposition sera à découvrir le 18 mars au campus ENOVA à Labège.