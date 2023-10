Vague rose en vue dimanche à Nancy

C'est un des évènements emblématiques d'octobre rose en Lorraine. La marche course de Nancy est organisée ce dimanche 8 octobre. Des milliers de personnes sont chaque année au rendez-vous comme l’explique Dominique Feuiltaine, responsable de l'organisation des manifestations au Nancy Atlétisme Métropole



Le départ du parcours de 5km sera donné vers 10h au Palais du gouvernement.



De nombreuses animations sont prévues pour ambiancer les participant(e)s.



Et en plus de passer un bon moment, tout ce petit monde s’engage pour la lutte contre le cancer du sein. L’année dernière, plus de 31 000 euros avaient été récoltés et reversé à la Ligue contre le cancer de Meurthe-et-Moselle grâce à des participants de plus en plus sensibilisés…



Inscription possible jusqu’à demain sur ce lien