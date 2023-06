Venez vivre une expérience inoubliable avec Roc et Canyon

Le site de saut à l'élastique est le Viaduc d'Alzon (sortie 48 de l’autoroute A75, Occitanie).

Le premier site permanent de saut à l'élastique en Europe.

Amateurs de sensations fortes et de chute libre, le saut à l'élastique vous garantit une bonne dose d'adrénaline que vous pouvez partager en famille ou entre amis.

C'est après avoir été équipé des matériels aux normes AFNOR et de manière totalement sécurisée par leur équipe que c'est à vous de jouer.

Les deux pieds joints sur le parapet, la pression se fait ressentir, les émotions sont fortes, l'instant est intense.

Un dernier coup d'œil en arrière et c'est parti pour une bonne dose d'adrénaline et quelques secondes de pur plaisir avec un souvenir que vous garderez pour toujours dans votre esprit !

Tentez cette expérience en gagnant votre place pour un saut seul ou a 2 avec le SIGNAL DU SMASH FUN !

