VIDEO : Le 20ème jardin éphémère de Nancy

Après la terre, l’eau et le feu, l’édition 2023 du jardin éphémère de Nancy est placé sous le signe de l’air. Vu du ciel, l’installation – qui fête son vingtième anniversaire - prend la forme du logo de l’Unesco à l’occasion des 40 ans de l’inscription au patrimoine mondial des places Stanislas, Carrière et d’Alliance.



Des références végétales mettent également en avant d’autres anniversaires comme les 50 ans du jumelage avec la ville de Kanazawa au Japon ou encore les 60 ans du Traité de l'Elysée avec le jumelage avec la ville allemande de Karlsruhe.



Le jardin est composé de plus de 10 mille plantes réparties dans 12 scènes végétales. On y retrouve notamment plusieurs symboles des jardins à la française du 18eme siècle. Parmi les particularités cette année : la possibilité de s’approcher au plus près de la statue de Stanislas grâce à un escalier monumental. Une table circulaire a également été installée en dehors du jardin pour permettre aux visiteurs de prolonger leurs soirées au-delà des heures d’ouverture du jardin.



Le jardin éphémère de Nancy est à découvrir place Stanislas tous les jours de 8h à 22h, jusqu'au 1er novembre.

