Vivez L'Illuminée avec Fun Radio Belfort

Quel est l'événement ?

Après une année blanche, l’Illuminée est de retour le 18 décembre 2021 à Belfort !

Partez à la découverte des richesses de la Citadelle de Vauban, sous l’œil du Lion de Bartholdi.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 16 décembre !

Le pass sanitaire sera obligatoire pour les coureuses, les coureurs et les bénévoles.

Inscriptions : ici

Le programme de l'événement

Le départ aura lieu à 19h30 sur la place d’Armes, devant l’hôtel de ville de Belfort.

L’arrivée sera jugée également sur la place d’Armes.

Jeu

Toute la semaine, écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

Et gagnez vos dossards l'illuminée !

Jeu entre le 06 et 10 décembre 2021.