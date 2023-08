Vos entrée pour l'Amnésia avec Fun Radio Nîmes

Et oui il ne faut absolument pas les louper !



Ils seront à l'Amnésia au Cap d'Agde avec Fun Radio Nîmes et nous sommes la seule radio à vous offrir des places !

Malaa le jeudi 17 aout

Feder le samedi 19 aout

Steve Aoki le lundi 21 aout

TimmyTrompet le mardi 22 aout



Pour gagnez vos entrées et y aller avec la personne de votre choix, écoutez Gauthier entre 12h et 16h toute la semaine et appelez au 04.3000.36.41 dès qu'vous entendez le Signal du SMASH FUN !

Bonne chance !

Explication du Smash Fun : https://www.instagram.com/p/CsnyEBpoTLN/ https://www.facebook.com/funnimes/videos/1474032163001843

Fun Radio Nîmes en voiture: 99.9

Appli : Fun Radio Nîmes / Locale / Nîmes

Internet : nîmes.funradio.fr

