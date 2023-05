Vos invitations pour le Kinépolis à Nîmes avec Fun Radio

Tentez de gagner toute la semaine 1 mois de cinéma* au Kinepolis Nîmes avec Fun Radio Nîmes.



Pour profitez des films de votre choix :



°Mario

°Gardien de la Galaxie

°Fast and Furious X

°Donjon et Dragon



Quand vous voulez facilement.



Ecouter Gauthier entre 12h et 16h sur Fun Radio Nîmes et appeler le 04.3000.36.41 dès que vous repérez le signal du Smash Fun



En voiture : 99.9

Sur l'appli : Fun Radio / locale / Nîmes

Insta : Fun Radio Nîmes

Facebook : Fun Radio Nîmes



1 mois de cinéma* soit 10 places par gagnant pour le film et séance au choix. Places valables jusqu'au 31/12/2023.



Lire la suite