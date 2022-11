TikTok : Maevaa Smf, la tiktokeuse qui dévoile avec humour les évolutions physiques des stars

L'argent rend-il beau ? C'est ce que Maevaa Smf tente de mettre en lumière sur son compte TikTok à travers des vidéos très courtes. La jeune femme, originaire de Marseille, compte plus de 260.000 abonnés sur le réseau social chinois et ses vidéos cumulent près de 9 millions de likes. Sur son compte, on y voit un avant-après saisissant, montrant des stars internationales et françaises. Cristiano Ronaldo, Zidane, Michou, Jonathan Cohen, Rihanna... Tout le monde y passe.

"J'ai commencé à faire ces vidéos sans me dire que ça allait marcher. Et depuis, ça a explosé et je fais des millions de vues. J'ai commencé pendant le premier confinement sans grande conviction", a expliqué la tiktokeuse au micro de Fun Radio. Consciente de son succès sur le réseau social, Maeva espère orienter ses contenus vers de l'humour. "J'aime bien jouer la cagole. C'est mon rôle préféré et je me régale à aussi faire des sketchs."

