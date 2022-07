VIDÉO - Calvin Harris réunit Justin Timberlake, Pharrell Williams et Halsey sur "Stay With Me"

Calvin Harris est décidément toujours aussi efficace. Après le percutant Potion (avec Dua Lipa), le DJ écossais dévoile Stay With Me, morceau issu de son prochain album Funk Wav Bounces Vol. 2 dont la sortie est prévue pour le 5 août. Un titre très réussi sur lequel on retrouve trois chanteurs incontournables : Justin Timberlake, Pharrell Williams et Halsey.

Très inspiré des sons des années 70, Stay With Me pourrait être la jolie surprise musicale de cet été. Calvin Harris confirme ainsi un peu plus son statut de star internationale. Pour rappel, ce 6e album comportera énormément de collaborations.



Dua Lipa [dont le titre Potion est déjà paru, ndlr], Justin Timberlake, Snoop Dogg, Swae Lee, Pharrell, Offset, Lil Durk, Chlöe, Shenseea, Busta Ryhmes, Young Thug, Charlie Puth, 6LACK, Coi Leray, Pusha T, Tinashe, Donae’o, Jorja Smith, 21 Savage, Latto, Normani, Halsey ou bien encore Stefflon Don. Au total, 23 artistes.

