VIDÉO - Infos inédites, musiques, amitiés... L'année 2021 du Studio Fun Radio

Le Studio Fun Radio est désormais bien installé sur la grille des émissions depuis un an et demi. Dans la bonne humeur, JB, Justine et Julien Tellouck vous offrent 3 heures d'infos inédites dans le domaine de la musique, des séries, des films, du jeu vidéo et d'internet, chaque après-midi de 16h à 19h. En cette fin d'année 2021, nos trois animateurs ont tiré un bilan de ces douze derniers mois en vidéo.

Quel a été leur morceau préféré de l'année ? Quel souvenir gardent-ils de Fun Radio Ibiza Experience, l'incroyable show électro ? Quelles sont leurs bonnes résolutions pour 2022 ? Et puis, JB et Justine répondront à la question que de nombreux auditeurs ont posé : sont-ils ensemble dans la vie ? Vous verrez que le trio d'animateur s'entend particulièrement bien... Venez les rejoindre chaque jour en fin de journée !