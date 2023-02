Avec le retour du Chrono Fun Radio, tentez de gagner 10.000 €

Il revient. Le Chrono Fun Radio fait son grand retour sur notre antenne à partir de ce lundi 27 février. Comme lors de son précédent lancement, celui-ci vous permettra peut-être de remporter la somme conséquente de 10.000 €. Comment faire pour prétendre à cela ?

C'est très simple puisqu'il vous suffit de vous inscrire dès maintenant en envoyant CHRONO par SMS au 74900 (3x0,75e plus prix du SMS). Pour avoir une chance de remporter cette somme d'argent incroyable, écoutez Fun Radio ! Si vous êtes sélectionnés, appelez le plus vite possible le 01 42 48 5000. Le Chrono Fun Radio peut se déclencher à n'importe quel moment dans Le Studio Fun Radio (16h à 19h) alors soyez branchés sur notre antenne.

