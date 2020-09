Bruno dans la radio - Remportez une somme d'argent incroyable !

publié le 04/09/2020 à 18:17

L'équipe de la matinale de Fun Radio vous gâte en cette rentrée. Afin de fêter dignement et promptement cette dixième saison de Bruno dans la radio, il vous est possible de remporter une somme d'argent conséquente : 100.000 euros, chaque matin pendant la diffusion de l'émission, par SMS en envoyant BRUNO au 74 900 (0,75€/SMS) ou 63 22 (en Belgique).

Il vous est également possible de remporter 1000 euros ce week-end en postant une photo de vous et de Bruno. En effet, les équipes de Fun Radio ont disséminé plusieurs pancartes représentants Bruno Guillon. Dès lors où vous les trouvez, prenez-vous en photo et partagez le cliché sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #BrunoFunRadio.

Règlement du jeu concours

ARTICLE 1 : OBJET

La société SERC, dont le siège social est situé au 56, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur- Seine, organise, sur son antenne radiophonique FUN RADIO, et diffusé simultanément sur la chaîne W9, un jeu concours gratuit, sans obligation d'achat ni de commande; qui se déroulera du lundi 31 août 2020 au vendredi 25 septembre 2020 (ci-après la « Période de Jeu ») et qui comporte deux volets (ci-après le « Jeu »).

La société SERC a souhaité compléter le Jeu d’un troisième volet « terrain » audit jeu dont les modalités de participations sont précisées au présent avenant.



ARTICLE 2 : MÉCANIQUE DU TROISIÈME VOLET DU JEU

2.1 Le Jeu comportera un troisième volet dont la mécanique est définie ci-après :

Afin de relayer le Jeu « Bruno dans la Radio – Opération spéciale des 100 000€ », une opération terrain se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020 dans différentes zones des villes de Reims, Le Havre, Le Mans, Angoulême, Nîmes.

Des silhouettes de l’animateur « Bruno » seront disposées dans les 5 villes citées ci-dessus afin d’inciter les passants à jouer au jeu « Bruno dans la Radio – Opération spéciale des 100 000€ ».

Pour participer à ce troisième volet, le participant tel que défini au Règlement du Jeu doit successivement et cumulativement :

 se prendre en photo (selfie) avec la silhouette de l’animateur (ci-après la « Photo »),

 Se connecter sur la page des réseaux sociaux Twitter et/ ou Facebook et/ou Instagram de son compte

 poster pendant la Période de Jeu la Photo selfie prise avec la silhouette avec le hashtag #Brunofunradio en veillant à ce que son compte soit accessible en mode « public ». Les publications des comptes dits en « mode privé » ne pourront pas être prises en compte.

Les Participants garantissent également être titulaires des droits sur la Photo publiée dans le cadre du Jeu et être autorisés à les diffuser par toutes les personnes le cas échéant concernées. Ils garantissent la société SERC contre toutes revendications de toute personne suite à la reproduction et à la diffusion de la Photo. Ils reconnaissent qu’aucune obligation de diffuser ces Photos n’incombe à la société SERC. Le participant garantit avoir préalablement obtenu l’accord exprès des titulaires de ces droits en vue de permettre la divulgation et la diffusion de la Photo. La société SERC sera autorisée à reposter sur ses réseaux sociaux les Photos des Participants.



La participation doit être envoyée avant la fin de la période de jeu, date et heure de la publication faisant foi.

Le nombre maximum de participation autorisée par participant est de 1 (une) participation.



Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de la société SERC puisse être engagée.

Toute déclaration mensongère d’un participant entraîne son exclusion du Jeu et la non attribution du lot qu’il aurait éventuellement gagné, sans que la responsabilité de la Société Organisatrice puisse être engagée.

La société SERC ne sera en aucun cas tenue responsable en cas d’accident et/ou de tout incident survenu sur les lieux où la silhouette de l’animateur sera présente.



2.2 Tirage au sort

Un tirage au sort parmi l’ensemble des participants ayant respecté les conditions prévues à l’article 2.1 sera effectué par la société SERC en vue de désigner les 5 gagnants des dotations mises en jeu.

Ce tirage au sort aura lieu au plus tard le 30 septembre 2020.



ARTICLE 3 : DOTATION - REMISE DES DOTATIONS

3.1 La dotation de ce 3ème volet du jeu est

- une somme d’argent de 1000€ (mille euros) pour chacun des 5 gagnants tirés au sort

3.2 La société SERC prendra contact directement avec les gagnants par message privé sur le réseau social où le gagnant a posté sa participation afin de récupérer les noms, prénoms et adresses postales des gagnants. Les gagnants disposeront d’un délai de 5 jours pour communiquer ces informations. Dans le cas contraire, il perd la qualité de gagnant.

En cas d’impossibilité d’attribution d’un lot à un gagnant, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de 5 jours précité, la société SERC se réserve le droit de déterminer un autre gagnant selon les modes de détermination précisés à l’article 2.2 ci-avant.

La société SERC adressera ensuite directement aux gagnants un chèque du montant qu'il aura remporté à l’adresse postale que ces derniers lui auront communiquée dans un délai maximal de 3 mois après le tirage au sort.

La société SERC ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable de tous problèmes liés à l’acheminement des lots, y compris en cas de perte du courrier. De même, La SERC ne saurait être responsable de tous problèmes liés à l’acheminent des lots résultant de toute erreur ou fausses informations sur les coordonnées postales transmise par les gagnants.

En règle générale, les lots non réclamés ou n’ayant pu être remis à leur destinataire notamment en raison de coordonnées inexactes (en dehors des cas de refus exprès et motivé du pli ou du colis) pendant un délai de 70 (soixante-dix) jours, reviennent définitivement à la société SERC et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune réclamation à l’issue de ce délai. Il est précisé que ce délai de 70 (soixante-dix) jours court à compter de la fin de la période de jeu.

ARTICLE 4.

L’Avenant prend effet rétroactivement à compter du 31 août 2020.

Toutes les autres dispositions du Règlement non modifiées par les présentes demeurent inchangées et pleinement applicables dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent.



Fait à Neuilly sur Seine en un exemplaire, le 4 septembre 2020.

La Direction générale.