Bruno dans la radio s'installe chez vous pour une émission de folie !

publié le 09/12/2019 à 17:27

Et si c'était chez vous ? À l'occasion de la dernière émission de 2019, l'équipe de Bruno dans la radio se délocalisera et s'installera chez une auditrice ou un auditeur afin de fêter dignement la fin d'année.

Le but ? Vous faire vivre une émission de folie avec toutes les équipes de Bruno Guillon le 20 décembre, à quelques jours seulement de Noël. Si vous souhaitez accueillir l'équipe de la matinale à votre domicile et leur offrir croissants et cafés, il vous suffit de participer sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat) et de commenter notre publication avec le hashtag #BrunoSousTonSapin.

L'heureux vainqueur sera tiré au sort et contacté par les équipes de Fun radio. L'émission sera à ne pas manquer puisque de nombreuses surprises seront présentes à l'antenne avec notamment plusieurs cadeaux à remporter.