publié le 04/01/2020 à 14:23

Fun Radio vous gâte pour la nouvelle année. Afin de bien commencer 2020, notre antenne vous offre la somme très symbolique de 2020 euros dans notre jeu du Double Fun qui commencera le lundi 6 janvier.



Dès lors que vous entendez les titres Baiana de Bakermat et Turn Me On de Riton & Oliver Heldens, mixés à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel) et vous remportez cette somme d'argent incroyable. Un tirage au sort sera effectué.

Pour être l'heureux élu, il vous suffit d'écouter Fun Radio, et au cours de la journée seront diffusés les deux morceaux de manière aléatoire. Bonne chance à toutes et à tous ! #DoubleFun.