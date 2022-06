Gagnez vos Binocles, les lunettes Nantaises

Fun Radio Atlantique vous offre votre paire de Binocle !

Binocle Eyewear c’est la marque de lunettes de soleil 100% Nantaise, Ultra tendance, et totalement customisable parmi les formes et combinaisons de couleurs différentes !

Une marque unique en son genre

La paire de BINOCLE est fabriquée dans les matériaux les plus fins et a été conçue pour fournir une protection complète à vos yeux. Tous les verres ont un filtre UV400 qui protègent 100% des UVA et UVB nocifs. Ils sont de classe 3 et possèdent des propriétés optiques optimales. Vos BINOCLE sont toutes munies d'un filtre polarisant et offrent ainsi une protection contre les effets de réverbérations sur surfaces réfléchissantes, indispensable pour les activités de plein air. Retrouvez toutes les infos sur binocle.com

Comment gagner?

Pour tenter votre chance, envoyez maintenant le code "BINOCLE" à l'adresse mail nantes@funradio.fr, sans oublier:

- Votre NOM, Prénom

- Téléphone, Ville

- Date de naissance

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique, Bonne chance !



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 10 juin 2022.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.