Gagnez vos invitations pour le spectacle de Bun Hay Mean

Bun Hay Mean

Bun Hay Mean, dit « Chinois marrant », né le 29 novembre 1981 à Lormont, est un humoriste et comédien français d'origine chinoise et cambodgienne. Révélé dans le Jamel Comedy Club en 2014, il se produit depuis en tournées nationales et internationales ainsi que dans plusieurs salles parisiennes, notamment à l'Apollo Théâtre, L'Européen, La Nouvelle Eve et Le Grand Rex.

Toute la semaine, Fun Radio Belfort vous offre vos invitations pour le spectacle de Bun Hay Mean le vendredi 21 janvier 2022 à La Maison de Peuple de Belfort !

