Gagnez votre smartphone Real Me 6

publié le 13/02/2021 à 09:26

Realme, crée en 2018, a été la marque qui connaît la croissance la plus rapide pour atteindre le résultat de ventes de 50 millions de smartphone en 2020. En plus de ce palier significatif, Realme est également la marque qui a connu la croissance la plus rapide au monde au troisième trimestre (+132 %), ce qui montre l'engouement pour cette nouvelle marque.

Ecoutez Tim, entre 12h & 16h, repérez le signal du SmashFun, et repartez avec votre smartphone REAL ME 6.

Pour nous écouter:

Carcassonne:93.9FM Béziers/Bedarieux:106.3FM Montpellier: 91.8FM & sur l'application: Paramètres < ma radio locale< et vous choisissez votre ville Audoise et/ou Héraultaise dans la sélection.