MARSEILLE : 1 an de sport chez Keep Cool !

publié le 15/10/2018 à 13:11

Fun Radio Marseille et les salles de sport Keep Cool vous offrent un abonnement annuel Two Cool !

Profitez en illimité, de 6h à 23h, des équipements et des cours vidéos dans l’une des salles de sport Keepcool de Marseille, Salon de Provence et Aix en Provence.

Et pour encore plus de motivation, votre abonnement Two Cool vous permet de venir avec un ami les vendredis et samedis !



Comment jouer ?

Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16h, dès que vous entendez le signal du SmashFun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de repartir avec votre abonnement annuel chez Keep Cool



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm