MARSEILLE - Gagnez vos bracelets connectés !

publié le 13/11/2018 à 19:52

Cette semaine avec Fun Radio Marseille découvrez GOOACTIV, l'outil indispensable pour enregistrer et surveiller toute vos activités physiques (rythme cardiaque, nombre de pas, calories … mais aussi la pression artérielle !) !



Comment jouer ?

Ecoutez Jon entre Midi et 16h sur Fun Radio Marseille, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN appeler le 04 91 33 103 1 et gagnez votre GOOACTIV par GOOCONNECT, le spécialiste du High tech et des objets connectés



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm