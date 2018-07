Marseille - Gagnez vos entrées pour Time Out !

publié le 30/07/2018 à 09:06

Cette semaine, Fun Radio Marseille et Time Out vous invitent à venir vivre l'expérience INÉDITE de l'Escape Game ! Votre mission ? Vous évadez en moins de 60 minutes !

Enfermé dans une pièce, plongé dans un décor et une histoire, vous serez confronté à des énigmes qui, une fois résolues vous mèneront vers la sortie !

C'est à vous et à votre équipe de réussir à vous échapper !

Time Out Real Escape Game est le premier jeu d'évasion grandeur nature dans le Sud à deux pas du Vieux Port, alors tentez votre chance pour découvrir l'expérience !

Comment jouer ?

Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16h, dès que vous entendez le signal du SmashFun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de repartir avec vos entrées pour Time Out Real Escape Game !



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm