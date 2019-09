MARSEILLE : Gagnez vos WIZWEDGE !

publié le 10/09/2019 à 13:09

Pour une rentrée sportive, Fun Radio Marseille et le Concept Store Wizwedge BZ Team vous offrent votre paire de chaussures de sport révolutionnaire !



Comment jouer ?

Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16h, dès que vous entendez le signal du SmashFun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de repartir avec votre paire de Wizwedge

C'est quoi Wizwedge ?

WIZWEDGE, l’excellence au service de la performance.

L’innovation au service du sport et de la santé.

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE

Fondée sur un concept breveté (WedgeBox®), la géométrie de la chaussure Wizwedge® offre aux sportifs une amélioration de l’équilibre postural et des appuis.

• Elle assure une meilleure prévention des blessures, et une optimisation de la performance.

• Elle soulage l’ensemble de la chaîne musculaire postérieure (muscles plantaires, tendons d’Achille, mollets, ischio-jambiers, fessiers, lombaires) grâce à une surélévation étudiée du talon associée au support des arches plantaires.

• Elle s’adapte à la morphologie de chaque sportif et à ses exigences de pratique (confort, dynamisme, protection), grâce au wedge amovible et interchangeable.

De nombreux ambassadeurs sportifs de haut niveau ont choisi Wizwedge pour les accompagner :

-Romain Alessandrini, ex-joueur OM, joueur des LA Galaxy

-Emmanuel Imorou, International Béninois, ¼ de finale de la dernière CAN

-Caroline Pizzala, capitaine de l’équipe OM Féminine

-Benoît Z, marathonien (crédit photo : Karine Villalonga)

Découvrez l’intégralité de la gamme Wizwedge sur le site officiel !

Wizwedge

