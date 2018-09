MARSEILLE : Gagnez votre permis voiture !

publié le 26/09/2018 à 12:45

Cette semaine, Fun Radio Marseille et Simply Permis t'offrent ton permis de conduire voiture !

Viens passer ton code de la route et ton permis voiture dans l'auto-école nouvelle génération !

Tu pourras bénéficier de cours en ligne ou bien avec enseignants, selon ton choix. Tu pourras également profiter de leur application mobile pour réviser et réserver tes heures de cours en ligne.

Simply Permis c'est l'auto-école connectée avec des moniteurs sérieux et disponibles avec qui tu apprendras dans la bonne humeur.

Il y a 2 agences à Marseille (Chartreux ou Foch) et tu pourras te rendre dans celle que tu souhaites avec des horaires flexibles : 8h-20h !

Alors tente ta chance et remporte ton permis voiture, à toi la liberté !



Comment jouer ?

Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16h, dès que vous entendez le signal du SmashFun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de repartir avec votre permis voiture.



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm