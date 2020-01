MARSEILLE : Gagnez votre week-end à Risoul

publié le 21/01/2020 à 12:52

Cette semaine, Fun Radio Marseille vous envoie glisser sur les pistes de Risoul au cœur du domaine de La Forêt Blanche !

Gagnez un week-end en appartement et vos forfaits pour découvrir les 116 pistes et le nouveau Snowpark « WAHOO LAND RISOUL » !



Votre week-end à Risoul !

Tous les jours, écoutez Jon entre midi et 16H.

Dès que vous entendez le signal du smashfun, appelez le 04 91 33 103 1, et tentez de repartir avec votre séjour de ski à RISOUL 1850, la plus intime des grandes stations d'altitude, perchée à 1850 m !



Et pour préparer votre week-end, n'hésitez pas à allez voir les WEBCAM sur RISOUL.COM !



Vos plus belles vacances se gagnent sur Fun Radio Marseille