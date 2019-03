MARSEILLE : Gagnez votre voyage en Espagne !

publié le 04/03/2019 à 16:41

Cette semaine, Fun Radio Marseille et RENFE SNCF t'offrent ton voyage pour 2 personnes en Espagne au départ de Marseille !

Tente ta chance et gagne ton séjour de 3 jours et 2 nuits dans un hôtel en chambre double à Figueres, Gérone, Barcelone, Saragosse, Madrid… C’est vous qui choisissez la destination !

Trajet aller/retour et hôtel compris !

Comment jouer ?

Tous les jours écoutez Jon entre midi et 16h, dès que vous entendez le signal du SmashFun, appelez le 04 91 33 103 1 et tentez de repartir avec votre voyage à Barcelone !



Comment écouter Fun Radio Marseille ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Marseille)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Marseille / Aix : 99.7 fm | Salon: 99.6 fm